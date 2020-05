L e président de l’Union calédonienne fait feu de tout bois, ces dernières semaines, pour s’opposer à l’État, et menace également de faire tomber le gouvernement.

La manœuvre est connue et elle n’est pas fine. Il s’agit, selon toute vraisemblance, de vouloir déstabiliser la Nouvelle-Calédonie dans la perspective du référendum.

La menace d’une épidémie, qui plus est sur une île au passé douloureux en la matière, est une bonne opportunité, même s’il y a sûrement aussi, derrière tout cela, une volonté réelle de protéger les populations.

Les coutumiers, les indépendantistes et les loyalistes ont d’ailleurs eu souvent raison de pousser à la plus grande sévérité sur les moyens de nous protéger. Vu les résultats, la crise sanitaire a été plutôt bien gérée et malgré un certain nombre de couacs et d’erreurs qui ont suscité des craintes légitimes, il n’y a pas de raison qu’elle ne le soit plus.

L’unité de façade a explosé au sujet des relèves de gendarmes. L’État, c’est vrai, n’a pas vraiment été prolixe sur cette question. C’est le moins que l’on puisse dire. Mais leur arrivée était prévue et a reçu l’accord des membres du gouvernement. Les normes sanitaires seraient les mêmes que pour tous les arrivants, même si les structures sont différentes. Daniel Goa a par ailleurs dénoncé les dérives comportementales de certains représentants ou personnalités n’ayant pas respecté les règles sanitaires en vigueur.