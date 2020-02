Quatre établissements hôteliers de Polynésie française ont fait leur entrée dans le fameux Forbes Travel Guide, un guide annuel d’experts en hôtellerie, restauration et spa dans le monde entier. On y trouve désormais deux hôtels 5 étoiles, le Brando, à Tetiaroa, et le Saint-Régis, de Bora-Bora, ainsi que deux recommandations pour le Conrad Bora- Bora Nui et l’Intercontinental Bora-Bora Resort Thalasso Spa. La moisson 2020 distingue 1 898 établissements dans 73 pays.

©hôtel Saint-Régis