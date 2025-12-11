Quartiers populaires : le livre blanc dévoilé

Le Sénat coutumier a livré, jeudi 4 décembre, les résultats du livre blanc des quartiers populaires. L’enquête a mis en évidence plusieurs éléments, tels qu’un « manque d’espaces collectifs et de lieux de cohésion, une insécurité alimentaire persistante, des difficultés de mobilité, une fracture éducative majeure, des conditions de santé inégales et surtout, une profonde demande de reconnaissance institutionnelle », a présenté Muneiko Haocas, directrice de cabinet de la présidence du Sénat coutumier, précisant que le diagnostic a également mis en lumière « une remarquable capacité d’organisation locale, avec des QG solidaires, des réseaux coutumiers et des initiatives jeunesse […] ».
