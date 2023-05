Quand le corps électoral jette un froid

S’il y a bien un sujet qui, en ce moment, divise les indépendan- tistes et les partisans du maintien dans la République française, c’est celui du corps électoral. Il est l’un des « piliers de l’Accord de Nouméa », martèle Gilbert Tyuienon. Un « enjeu majeur », insiste Virginie Ruffenach, qui ne met malheureusement personne d’accord.

Le vice-président de l’Union calédonienne (UC) n’envisage pas une seule seconde un dégel pour les provinciales de 2024. « Il n’est pas tombé avec les résultats des référendums, on ne peut que constater que le corps électoral acté par l’Accord perdure », affirme-t-il. À contre-courant de l’avis de la présidente de l’Avenir en confiance au Congrès : « La liste spéciale provinciale est caduque aujourd’hui, on ne peut plus l’utiliser. Il ne peut plus y avoir d’élection sur cette base-là. »

Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, l’avait affirmé lors de sa visite en mars. Les provinciales ne pourraient se tenir avec un corps électoral restreint, après les trois consultations clôturant l’Accord de Nouméa. « L’Accord est fini, le corps est dégelé, il n’y a aucun doute là-dessus », n’en démord pas Virginie Ruffenach, partisane avec Les Loyalistes d’un corps élargi.

Pourquoi la liste électorale spéciale pour les provinciales, mise à jour récemment, conserve alors son tableau annexe ? Y figurent 42 596 électeurs qui ne pourront pas voter aux élections provinciales alors qu’ils peuvent s’exprimer aux municipales, aux législatives et à la présidentielle. La réponse dépasse la sphère politique. Elle est purement juridique.

« RÈGLES EN VIGUEUR »

La loi organique du 19 mars 1999, relative à la Nouvelle-Calédonie, est toujours en vigueur. Elle prévoit une révision de la liste électorale spéciale provinciale chaque année, « au plus le tard le 30 avril », précise le haut-commissariat de la République.

Le fameux tableau annexe est revu au même moment. Cela a été fait ces trois dernières années. « Le propre d’un État de droit est de se conformer aux règles en vigueur, argumente-t-il. Actuellement, la loi prévoit une révision annuelle de la liste avec des critères qui n’ont pas encore fait l’objet d’une modification. Nous sommes dans l’obligation d’actualiser la liste avec les critères existants. »

À l’issue des discussions institutionnelles, une nouvelle loi devrait voir le jour, impliquant de nouvelles règles. Le devenir des corps électoraux spéciaux « est bien entendu l’un des sujets en discussion dans le cadre des réflexions sur le prochain statut », indique le haut-commissariat.

En attendant, rien ne change. « Il ne pouvait en être autrement. Quelles que soient nos envies », commente Philippe Dunoyer, député Calédonie ensemble, qui défend la nécessité de conférer le droit de vote aux personnes nées sur le sol calédonien, aux conjoints et à celles et ceux qui, « installés depuis longtemps, travaillent, s’investissent et démontrent un attachement au territoire. »