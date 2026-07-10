Provinciales 2026 : la ligne et les calculs

Les trois hémicycles provinciaux sont en place pour cinq ans, à la suite des élections de dimanche 28 juin. Les effectifs ont été renouvelés et les présidents, élus vendredi 3 juillet. Sonia Backès des Loyalistes-Rassemblement-LR officiera à la tribune dans le Sud, Paul Néaoutyine de l’UNI dans le Nord, et Mickaël Forrest de l’UC-FLNKS dans les îles Loyauté. Premier simple constat, ces personnalités ne sont pas liées par une franche camaraderie. La patronne de la Maison bleue et le leader de l’Union nationale pour l’indépendance ne sont pas vraiment sur la même ligne politique, ni industrielle pour l’exploitation du nickel. Les mots ont souvent été durs entre eux.

Tout comme entre les Loyalistes et l’Union calédonienne, après les émeutes de mai 2024. En outre, l’UC et l’UNI, qui a connu elle-même une opposition interne, naviguent désormais chacune de son côté, à la suite du remaniement du FLNKS. En clair, malgré les fâcheries passées et autres contentieux, une relative harmonie devra se construire tant bien que mal entre Sonia Backès, Paul Néaoutyine et Mickaël Forrest, notamment sur le plan institutionnel. L’exécutif du Sud entend peut-être construire ainsi sa propre hyperprovincialisation, un concept pourtant mis en sourdine pendant la campagne électorale.

L’élection de la présidence du Congrès et de sa commission permanente apportera déjà, ce vendredi 10 juillet, une clarification des équilibres politiques. Un moment attendu, puisque, comme en 2019, le scrutin provincial n’a débouché sur aucune majorité ferme, boulevard Vauban. Les élus se sont donc livrés à nouveau à des calculs de tous ordres. Indication forte précisée à l’heure du bouclage de ce numéro mercredi soir : les Loyalistes-Rassemblement-LR, crédités de 24 sièges au Congrès sur 54, et l’Éveil océanien, représenté par quatre élus, ont annoncé convier les médias le lendemain, soit la veille du jour J. Exit donc la perspective d’une « majorité océanienne » avec les indépendantistes.