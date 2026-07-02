Provinciales 2026 : en graphiques, les forces politiques élues

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Au terme d’élections provinciales très attendues dimanche 28 juin, les équilibres politiques, connus lors du précédent mandat, ne changent quasiment pas. Les mêmes rapports de force avec L’Éveil océanien en parti « charnière ». UNE VICTOIRE, PAS UN TRIOMPHE Dans le Sud, région la plus riche et la plus touchée […]
Parmi les 192 537 électeurs calédoniens appelés aux urnes dimanche 28 juin pour l’unique tour des élections provinciales, 23 614 ont vu leurs listes de candidats éliminées et 69 872 ont boudé l’isoloir. Un record qui pose des questions. Sous le terme de « voix perdues » employé par les […]
Le voilà. Le scrutin provincial de ce dimanche 28 juin doit mobiliser 192 584 électeurs sur le territoire où 23 listes de candidats batailleront en un seul tour : onze dans le Sud – qui concentre plus de 66 % des inscrits –, cinq dans le Nord et sept aux […]