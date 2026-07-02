Provinciales 2026 : comme un bis repetita

Voici l’enseignement majeur de ces élections provinciales 2026 : à un élu près, la configuration du Congrès est la même qu’au terme du précédent scrutin, en 2019. Le parti dit centriste, l’Éveil océanien, qui est passé de trois à quatre élus dans ses rangs boulevard Vauban, se trouve à nouveau dans la position du faiseur de majorité, entre les 26 indépendantistes, toutes enseignes confondues, et les 24 membres Les Loyalistes – Le Rassemblement-LR. Comme il y a sept ans. Sauf que la responsabilité dans le choix du partenaire est encore plus lourde.

Le rôle est déterminant pour la présidence du Congrès et la composition du gouvernement et, en effet, de fait, pour la future conduite des discussions sur l’avenir institutionnel. « Nous sommes confiants dans notre capacité à bâtir, dans les prochaines semaines, une majorité de travail solide et responsable autour d’un objectif commun : redresser la Nouvelle-Calédonie, relancer son économie, restaurer la sécurité et offrir de nouvelles perspectives à tous les Calédoniens », ont écrit, lundi 29 juin, Les Loyalistes et le Rassemblement-LR. Tandis que les indépendantistes, qui doivent d’abord s’accorder entre eux, envisagent de reproduire « la majorité océanienne » installée avec l’Éveil océanien durant une partie du mandat précédent.

Mais les deux cas de figure n’offrent pas du tout la même orientation économique : plus libérale, basée sur le travail et le mérite, dans la première ; beaucoup plus sociale, dans la seconde. Les négociations doivent se poursuivre jusqu’à vendredi 10 juillet, jour de l’élection du bureau du Congrès.