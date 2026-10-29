Protéger le dugong avec les Aborigènes

Lundi 26 octobre, le sénat coutumier a reçu une délégation aborigène dans le cadre du projet ILDUF, Indigenous Leadership for Dugong Futures. Portée par des partenaires calédoniens et australiens, cette initiative vise à renforcer la protection du dugong en s’appuyant sur les savoirs traditionnels. Elle fait suite à une première rencontre organisée entre des sénateurs coutumiers et la délégation aborigène en septembre dernier, à Townsville, en Australie.
L’ambition est de mettre en place une « stratégie globale » sur la protection des dugongs. Là-bas, « ils misent davantage sur l’entretien des herbiers », observe Elvys Gourou, sénateur coutumier de l’aire Ajië-Arô. À terme, l’idée est de présenter le projet aux différentes institutions calédoniennes et faire évoluer la réglementation.