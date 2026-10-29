Protéger le dugong avec les Aborigènes

Lundi 26 octobre, le sénat coutumier a reçu une délégation aborigène dans le cadre du projet ILDUF, Indigenous Leadership for Dugong Futures. Portée par des partenaires calédoniens et australiens, cette initiative vise à renforcer la protection du dugong en s’appuyant sur les savoirs traditionnels. Elle fait suite à une première rencontre organisée entre des sénateurs coutumiers et la délégation aborigène en septembre dernier, à Townsville, en Australie.

L’ambition est de mettre en place une « stratégie globale » sur la protection des dugongs. Là-bas, « ils misent davantage sur l’entretien des herbiers », observe Elvys Gourou, sénateur coutumier de l’aire Ajië-Arô. À terme, l’idée est de présenter le projet aux différentes institutions calédoniennes et faire évoluer la réglementation.