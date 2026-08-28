[DOSSIER] Projet de voie secondaire au Mont-Dore : où en est-on vraiment ?

PREMIÈRES ÉTUDES

La route entre Boulari et La Coulée est le seul tronçon provincial pour lequel il n’existe pas de possibilité de déviation. « C’est un problème en raison des blocages récurrents, en cas de crue de La Coulée, d’un accident qui bloque la chaussée sans alternative pour la circulation », introduit Jean-Pierre Breymand, directeur de l’Aménagement, de l’équipement et des moyens (DAEM) de la province Sud.

Dans le cadre du contrat de développement 2017-2023 conclu avec l’État, la province a orienté des crédits pour étudier les besoins du sud du Mont-Dore, d’abord en termes d’activité et de développement, puis pour examiner les possibilités d’un parcours de substitution.

Toutes les alternatives ont été analysées. « On a regardé s’il y avait des possibilités sur la crête à l’arrière de Saint-Louis, mais vu la topographie, ça n’a pas été possible », avance le directeur. Autre possibilité écartée : doubler la RT1, « ce qui ne résout pas le problème quand il y a un blocage ou une crue ».

Une route en bord de mer, comparable à celle qui a pu exister à La Conception, a également été étudiée, mais elle poserait des contraintes hydrauliques. La desserte maritime, avec transport de véhicules, a été écartée, « étant très coûteuse, ce qui impliquerait une utilisation ponctuelle, en cas de grosse crise ». « On est vraiment allés très loin dans les possibilités pour en tirer les avantages et les inconvénients, résume Jean-Pierre Breymand. Et après avoir écarté toutes ces possibilités, il n’en restait qu’une, celle du viaduc. »