On entend peu parler de l’Académie des langues kanak, mais ce n’est pas par manque de travail. Le 12 février, l’ALK a présenté ses nouvelles et ses nombreuses publications. Comme l’a souligné Weniko Ihage, le directeur, « malgré la période difficile, nous n’avons jamais eu autant de publications ». Des documents qui répondent notamment à certaines commandes des provinces faisant partie des bailleurs de fonds de l’ALK.

Les actes du colloque de l’Espace oralité

En février 2020, l’Académie des langues kanak et celle des langues wallisiennes et futuniennes (ALWF), ont organisé, en partenariat avec la Polynésie française, le premier colloque de l’Espace oralité, à Wallis, sur la place des langues autochtones en Océanie francophone. L’événement a été financé par le ministère des Outre-mer et s’inscrit dans le cadre de la Journée internationale de l’Unesco sur les langues autochtones. L’ouvrage recueille les différentes présentations effectuées par les linguistes et autres spécialistes des langues autochtones des territoires français du Pacifique.

Le colloque a également permis de renforcer les échanges entre les différentes académies et de définir les axes de travail pour l’Académie des langues wallisiennes et futuniennes, nouvellement créée. L’ALWF va notamment lancer la formation de ses enseignants et pourra bénéficier de l’expérience de la Nouvelle-Calédonie, qui a un temps d’avance, puisque les premiers diplômes de Capes en langue kanak ont été remis fin 2020.

Vivres et vivre en terre A’jië, cuisine et culture en Nouvelle-Calédonie

Cet ouvrage, qui s’adresse plutôt au grand public, est le fruit d’un travail d’Yvette Boawe et Jacqueline de la Fontinelle-Kasarhérou, une linguiste de renom, qui a également associé plusieurs membres de sa famille. L’ouvrage part du principe que la nourriture est un moyen universel de s’ouvrir sur le monde. Elle permet d’aborder aussi bien des questions historiques que sociales. Ce livre écrit en français, en a’jië et en anglais est une porte d’entrée sur des « rituels sociaux complexes qui donnent sens à la vie, insiste Jacqueline de la Fontinelle-Kasarhérou. La nourriture est un excellent moyen pour commencer à étudier l’environnement, les contes et les récits ». Un ouvrage destiné aux Calédoniens, mais surtout aux Européens qui ne connaissent pas véritablement la Brousse, ainsi qu’aux intéressés extérieurs à la Calédonie, d’où la rédaction en langue anglaise.