Ce malaise existe depuis près de deux ans, date de la prise de fonction de l’actuel directeur. La liste des griefs et des interrogations est longue et c’est pour cette raison que l’intersyndicale souhaite rencontrer le ministre des Outre-mer et son conseiller à la sécurité, face au mutisme du haut-commissaire. Pire, les responsables syndicaux rapportent la nomination d’un ancien agent sexagénaire du haut-commissariat qui avait pourtant fait l’objet d’un signalement pour discrimination. Son passage aura été de courte durée, selon les syndicalistes, après que cette personne ait tenu des propos racistes.

Comme l’a rappelé Anne-Laure Gautier, la secrétaire territoriale de l’UATS-Unsa, ce mouvement, qui a commencé le 21 septembre dernier, vient de la base et pas des responsables syndicaux. À quelques jours du référendum, ils étaient près de 130 agents sur les quelque 260 que compte le service de la sécurité publique à être en arrêt maladie. En réponse, ils ont simplement eu droit au « silence », alors que les textes prévoient « la tenue d’une cellule de veille et d’un CHSCT* en urgence ». Responsables, les agents avaient repris le service pour assurer le week-end de la consultation du 4 octobre.

Discrimination du personnel local

De fait, outre le départ de la direction, l’intersyndicale dénonce « le manque de valorisation des ressources humaines locales. On nous laisse clairement sur la touche. Les séjours (l’arrivée de personnel en provenance de Métropole) arrivent par charters et ce sont des gens qui sont aussi formés que les gens d’ici et c’est au détriment des locaux. Nous avons des outils comme l’école de police, pourquoi ne pas s’en servir ? » Pour appuyer son propos, le collectif donne l’exemple de deux agents venus en 2019 pour assurer des formations. « À peine arrivés, ils ont dû repartir en Métropole pour suivre la formation de formateur ! », s’étrangle les responsables syndicaux. Un déséquilibre qui se retrouve également dans l’avancement et le partage des postes à responsabilité, le manque de formation, sans parler de la rupture d’égalité entre les agents de sécurité locaux qui ne sont pas indexés et les gendarmes adjoints volontaires, de l’indemnité d’éloignement dont bénéficient les agents métropolitains sur le territoire, mais pas les agents calédoniens envoyés en Métropole et qui peut représenter quatre à cinq salaires.