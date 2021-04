La Nouvelle-Calédonie est donc en passe de redevenir Covid-Free. Il est certes plus « facile » de gérer le risque lorsqu’on est sur une île et que l’on ferme les frontières, mais on peut néanmoins saluer le travail colossal des autorités sanitaires qui ont réussi à tracer et isoler les cas positifs, les personnes contact et ont sagement conseillé les politiques en faveur du confinement. Nous le disions déjà la semaine dernière, le territoire doit maintenant affiner ses protocoles aux entrées pour réduire encore le risque d’introduction et également mettre en œuvre une stratégie pour éviter que le pays se fige au moindre cas, voire pour rouvrir un jour les frontières.

Ce travail est engagé notamment avec la campagne de vaccination et nous pensons pouvoir faire confiance – sur ces questions sanitaires en tout cas – au gouvernement qui, pour l’instant, n’a pas démérité. Reste à savoir s’il sera encore en place dans les prochaines semaines. Les discussions entre indépendantistes devraient aboutir prochainement, ont promis les principaux intéressés. Il faudra alors reprendre le travail au-delà des affaires courantes avec toujours la gestion du Covid-19, mais également du budget de la Nouvelle- Calédonie, pour l’instant confié à l’État.

Six mois après le deuxième référendum et comme le prévoit la loi organique, les indépendantistes peuvent aussi, depuis ce lundi 5 avril, demander l’organisation d’un troisième scrutin (à raison d’un tiers des membres du Congrès). L’État disposera ensuite de 18 mois pour l’organiser. Sébastien Lecornu a indiqué que la « reprise du dialogue » sur l’avenir institutionnel se fera prochainement. Il est question d’un déplacement à Paris de nos élus fin mai, début juin. En attendant, les Calédoniens attendent le fameux document de l’État sur les conséquences du oui et du non à l’indépendance, qui ne saurait tarder. On devrait donc reparler du devenir de la Calédonie après ces semaines consacrées à notre santé… Une autre paire de manches !