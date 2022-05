La lutte contre les violences sexuelles dans le sport, érigée en priorité au niveau national depuis 2020, se matérialise aussi en Nouvelle-Calédonie. Le CTOS et la Direction de la jeunesse et des sports sont engagés dans une démarche de prévention sur le sujet.

Le comité collabore avec l’association métropolitaine Colosse aux pieds d’argile, fondée en 2013 par Sébastien Boueilh, ancien rugbyman victime d’abus sexuels durant sa jeunesse, et reçoit son intervenante régionale, Violaine Chabardes, jusqu’au 6 mai. Au programme de cette visite, trois journées de formation à Nouméa et Koné pour des acteurs professionnels et bénévoles du monde du sport, des actions de sensibilisation auprès des clubs et des ligues et des rencontres avec les représentants des institutions locales.

L’objectif est « d’apprendre à décoder les signaux d’alerte », à savoir « comment réagir et quel comportement adopter » face aux confidences et à orienter les victimes. En Nouvelle-Calédonie, c’est « comme partout, témoigne Sylvaine Durand, chargée de mission au CTOS. Plus on en parle, plus on sensibilise, plus les langues se délient. On ne peut pas dire que ça n’existe pas, il faut faire face à la réalité. » Des présidents de ligues calédoniennes ont signés, le samedi 23 avril, lors de l’assemblée générale du comité, une charte à travers laquelle ils s’engagent à soutenir les actions contre les violences sexuelles.

La visite de Violaine Chabardes intervient au moment où la justice enquête sur deux figures de la natation, d’après NC La 1ère. En 2020 et 2021, sept signalements de violences sexuelles ont donné lieu à des enquêtes administratives qui ont débouché, pour trois d’entre elles, sur des interdictions d’exercer.

Une adresse mail (djs.signal.sports@gouv.nc) a été mise en place pour signaler des comportements inadaptés et poser des questions et l’actualisation de la réglementation sur l’encadrement des activités physiques et sportives est en cours.