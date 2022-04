Dans le hall d’honneur de la mairie de Nouméa, pour motiver les jeunes travailleurs, c’était musique à fond toute la journée, mercredi 20 avril.

Près de 200 personnes ont œuvré à la mise sous pli des documents de propagande en vue du second tour, dimanche 24 avril, qui opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen. La tâche a été confiée à 170 jeunes, notamment des demandeurs d’emploi et des membres de l’École de la réussite, ainsi qu’à 36 encadrants. Une course contre la montre pour terminer avant la fin de la journée, au vu du nombre de tracts à emballer et à expédier.

« Nous avons reçu près de 230 000 documents pour chacun des candidats », indique Jean-Luc Bourcier, directeur des affaires juridiques du haut- commissariat. L’envoi des documents devait être effectué au fur et à mesure par l’OPT, qui expédie les enveloppes sur l’ensemble du territoire. Une opération financée par le haut-commissariat de la République.