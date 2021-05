Adolescente, Prescillia Piotrowsky avait peu confiance en elle, avec un physique frêle. Comme beaucoup de jeunes, elle est du genre mal dans sa peau, alors qu’aujourd’hui, cette athlète de 30 ans affiche fièrement tatouages sur les bras et tablettes de chocolat sur le ventre. Un changement qui a commencé devant la télévision. « Je me souviens que déjà à l’époque, j’étais fascinée par ces femmes fortes lors des compétitions d’haltérophilie, explique- t-elle. Je regardais ça sur Eurosport avec mon père, lui ne comprenait pas du tout ! (rires). »

Mais dans la tête de l’athlète, il n’y avait pas la place pour ces souvenirs, samedi à l’Institut d’haltérophilie, lors d’une compétition qualificative pour les Oceania (lire par ailleurs). Il faut dire que la jeune femme sait ce qu’elle veut, l’objectif est clair : un minima et une place en équipe de Nouvelle-Calédonie. Une première pour elle qui a commencé l’haltérophilie il y a un peu plus de six ans. « J’ai soulevé six kilos de plus que le minimum prévu », pose-t-elle. Soit 136 kg en cumulant les 58 de l’arraché et les 78 de l’épaulé-jeté. Et ce n’est pas fini. « Je sais qu’il faut que je gagne de l’expérience pour enfin passer cette barre psychologique des 80 kilos, à l’épaulé-jeté notamment. »

Du CrossFit à l’haltérophilie

L’entraînement continue donc pour elle, à raison de plus de deux heures et demie par jour sur son lieu de travail, à la salle Coconut CrossFit de Ouémo, où elle officie en tant que coach. Un changement radical pour ceux qui ont connu Prescillia il y a dix ans quand elle rentre à l’université. « J’ai commencé, à ce moment-là, la musculation, car j’avais envie de prendre un peu de forme. » Elle se pique au jeu et passe de la musculation au bodybuilding, puis se lance dans le CrossFit. « Ce qui m’a plu dans cette discipline, c’est qu’on peut s’y défouler physiquement et mentalement. Et puis c’est aussi une discipline qui oblige à constamment se dépasser. »

En 2014, alors qu’elle est institutrice, elle passe de plus en plus de temps à la salle et finit, en 2019 par passer son certificat, puis le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éduction populaire et du sport en 2020 pour devenir coach. Mais quel rapport avec l’haltérophilie ? « Il y a les mouvements de l’haltérophilie en CrossFit, explique Prescillia Piotrowsky. Et c’est rapidement ce que j’ai préféré. » Mystère résolu. Elle est alors repérée par Robert Grimaldi, l’un des coachs renommés sur le Caillou, et commence rapidement des compétitions.