Selon le calendrier arrêté par l’UC, et comme déclamé par Daniel Goa dans son discours introductif, l’UC vise un accord avec la France au 24 septembre 2023, « date symbolique des 170 ans de colonisation du pays ». La souveraineté devrait intervenir d’ici 2025 avec un processus de préparation avec l’État, puis les autres partenaires de l’Accord de Nouméa. « Les autres partenaires veulent que la France reste ici, donc c’est à la France de s’exprimer. Ce n’est pas une question de rejet. Mais comme on dit, il vaut mieux parler au bon Dieu qu’à ses apôtres », glisse le vice-président.

Au-delà de 2025, une mandature de transition permettrait de réaliser tous les transferts. Le parti a aussi statué sur sa volonté de mettre en place une assemblée constituante qui viserait à établir la future Constitution. « Cela se fera après ce qui est prévu par l’Accord de Nouméa, selon Gilbert Tyuienon. Elle regrouperait l’ensemble des Calédoniens au travers de leur différente représentativité afin de pouvoir évoquer l’avenir du pays, l’économie, les valeurs, comment on appréhende la politique culturelle, sociale, etc. Tous ces aspects ont occupé le comité directeur et les groupes de travail mis en place depuis deux ans et le congrès de Voh. Pour répondre aux envies de chacun de contribuer à l’élaboration de cette société. »