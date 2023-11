« Prendre en compte l’ampleur des traumatismes chez les victimes »

Outre la Fédération pour la justice restaurative (lire p.9), d’autres structures pourraient s’en emparer, comme l’Adavi, Association pour l’accès au droit et aide aux victimes. « Il était prévu que certains de ses intervenants s’engagent sur une formation. Cela serait alors inscrit dans ses missions, ce qui s’y prêterait complètement. » Mais, « singulier et complexe à mettre en œuvre », cet outil n’a pas non plus vocation à s’appliquer à toutes les procédures, indique Yves Dupas.

Il nécessite, entre autres, un consentement éclairé de l’auteur et de la victime, une profonde réflexion, « un travail de préparation mené par un professionnel indépendant ». Et le dossier doit s’y prêter, ce qui n’est pas toujours le cas. « Les victimes peuvent être enthousiastes au départ et, au cours de ce processus parfois très lourd, finir par se désister. J’en ai déjà eu. »