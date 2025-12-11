Premiers résultats du bac

81,6 des candidats ont été admis au bac général (- 3,3 points), 8 % sont convoqués au rattrapage. 70 % des admis ont obtenu une mention. La moyenne aux épreuves des enseignements de spécialités est de 10,5 sur 20 dans la voie générale (12,4 à la session 2023) et de 14 au grand oral (15 en 2023). Dans la voie technologique, le taux d’admission est de 64,9 % (+ 9 points) et la moyenne du grand oral est de 12,2. Le taux d’admission est de 64 % dans la voie profes- sionnelle (+ 3 points).
