Premiers résultats du bac

81,6 des candidats ont été admis au bac général (- 3,3 points), 8 % sont convoqués au rattrapage. 70 % des admis ont obtenu une mention. La moyenne aux épreuves des enseignements de spécialités est de 10,5 sur 20 dans la voie générale (12,4 à la session 2023) et de 14 au grand oral (15 en 2023). Dans la voie technologique, le taux d’admission est de 64,9 % (+ 9 points) et la moyenne du grand oral est de 12,2. Le taux d’admission est de 64 % dans la voie profes- sionnelle (+ 3 points).