Ce qui frappe, d’abord, c’est le taux d’abstention, qui s’élève à 69 %. Sur les 97 000 inscrits dans la première circonscription, seuls 30 000 ont voté et 29 300 se sont exprimés. Cinq ans plus tôt, au premier tour des législatives, l’abstention était 15 points plus bas, à 54 %.

Dans ce contexte, les résultats de dimanche 12 juin consacrent les deux blocs. Wali Wahetra, seule prétendante indépendantiste, totalise 6 400 voix (presque deux fois plus que les candidats du même bord il y a cinq ans) et se qualifie grâce à l’union, quinze ans après Charles Washetine en 2007.

Philippe Dunoyer, porté par la majorité présidentielle, capte 12 000 voix. C’est mieux qu’en 2017 (7 780), qui avait vu une multiplication des candidatures loyalistes (Sonia Backes, Gaël Yanno, etc.). Derrière, Virginie Ruffenach, pour le Rassemblement, avec 4 100 voix, ne se qualifie pas. Pascal Lafleur, candidat surprise, et Guy-Olivier Cuénot, du Rassemblement national, oscillent autour des 2 000, au-dessus pour l’un et en dessous pour l’autre. Joël Kasarhérou, pour une première tentative avec son parti Construire autrement, ne convainc pas. Enfin, Jérémy Simon, représentant Les Patriotes, et Antoine Gil, au nom du Mouvement des citoyens français de Nouvelle-Calédonie, font, respectivement, 686 et 645 voix.

Un réservoir de voix loyalistes

Si, en vue du second tour, Philippe Dunoyer estime que « rien n’est acquis », le député sortant peut compter sur le report des voix de Virginie Ruffenach. Le Rassemblement-LR est prêt à « mettre les divergences de côté » en vue des discussions sur l’avenir institutionnel. Le Rassemblement national, lui, conditionne son soutien à son « intégration à la table des discussions », estimant qu’il est « nécessaire » de se retrouver pour les négociations statutaires, mais autour de deux points seulement, « un statut dans la France et un corps électoral dégelé ».