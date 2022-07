Un premier cas d’infection par le virus « Monkeypox » sur le territoire a été confirmé mardi 12 juillet. Le patient, un jeune homme revenant d’Europe, avait consulté son médecin généraliste pour une éruption cutanée. La direction des Affaires sanitaires et sociales (DASS) a procédé à une enquête épidémiologique approfondie. Les personnes contact ont reçu des informations sur la conduite à tenir pour limiter une éventuelle transmission. La variole du singe se manifeste par de la fièvre, souvent forte et accompagnée de maux de tête, des courbatures, de la fatigue, une éruption cutanée avec des vésicules, des ganglions lymphatiques sous la mâchoire et au niveau du cou avec une douleur lors de la déglutition. La phase d’incubation peut aller de 5 à 21 jours. La maladie, généralement bénigne, guérit le plus souvent spontanément en trois à quatre semaines. Elle se transmet par contact direct avec la peau ou la bouche, les surfaces, les postillons et les éternuements. « Sans symptôme, il n’y a pas de risque de transmission », précisent les autorités. En cas de symptômes, il faut contacter son médecin, s’isoler, couvrir ses lésions et porter un masque. Des vaccins, disponibles en Métropole, doivent arriver « très prochainement ».