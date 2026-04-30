Premier avis citoyen au Congrès

Les 24 membres de la première assemblée citoyenne au Congrès ont rendu un avis sur la façon d’améliorer la transparence des décisions publiques et renforcer la confiance des administrés envers les institutions.

17 recommandations ont été formulées parmi lesquelles : développer la transparence des dépenses publiques, renforcer l’éducation de la population aux institutions et la profession de journaliste par un statut, créer des postes de médiateurs citoyens institutionnels, un média spécialisé sur les travaux de politique publique et institutionnels, développer les outils de participation citoyenne (assemblée, plateforme participative, etc.), accroître les compétences des élus et des collaborateurs, engager les institutions dans un principe de redevabilité.