Une intersyndicale CSTC-FO, Fédération des fonctionnaires, UT CFE-CGC, USTKE, CSTNC, Cogetra et Soenc Fonction publique a déposé un préavis de grève générale pour le jeudi 23 février. Des rassemblements sont prévus à Nouméa, Koné, Lifou, Maré et Ouvéa.

L’inflation et l’augmentation « d’un nombre considérable de charges ou taxes (CCS, relèvements de plafonds de contributions sociales etc.) », liées notamment aux renflouements des comptes sociaux, mettent à mal selon eux une grande partie de la population calédonienne.

Les syndicats alertent sur la perte du pouvoir d’achat des salariés, particulièrement des agents publics et des retraités de la fonction publique et réclament, dans ce contexte, la revalorisation du point d’indice (1,5 % en janvier, 1 % au 1er juillet, 1 % au 1er janvier 2024).

Ils rappellent que la dernière date de 2016 et qu’une revalorisation de 3,5 % est intervenue en Métropole au mois de juillet 2022 avec d’autres mesures visant à préserver le pouvoir d’achat, sans pendants en Nouvelle-Calédonie. Ils demandent à rencontrer en urgence les membres du gouvernement concernés et préviennent que faute d’avancées, le mouvement sera reconduit les 13 mars et 18 avril.