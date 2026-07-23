Préavis de grève à l’Institut d’archéologie

La Fédé a déposé un préavis de grève pour les 29, 30 et 31 juillet à l’IANCP, Institut archéologique de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique. Le syndicat dénonce le retrait, par la Nouvelle-Calédonie, de deux ordonnatrices, seules habilitées à mandater les salaires. Cette décision intervient alors que les provinces Nord et Sud ainsi que la Nouvelle-Calédonie se sont accordées sur la création d’une nouvelle structure, financée par les deux provinces, et qui récupèrerait les missions de l’IANCP.

« Or, cela ne peut pas se faire tant que l’IANCP n’a pas officiellement été dissous. Mais il se trouve que la Nouvelle-Calédonie, sûrement à cause de querelles politiques, a décidé de récupérer son personnel mis à disposition avant cette dissolution, prévue fin août », explique le secrétaire général de la Fédé, Steeve Teriitehau. En conséquence, « neuf salariés risquent d’être privés de leur salaire ».