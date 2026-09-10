Préavis de grève à l’aviation civile

Un préavis de grève a été déposé à la Direction de l’aviation civile pour ce 11 septembre. La Fédé réclame une « équité de traitement » entre les techniciens. Dernièrement, « un pompier a été choisi pour devenir technicien de l’aviation civile, sans passer d’examen », dénonce Jean-Marc Herrmann, secrétaire général du SFT. Le syndicat demande aussi la révision du statut territorial et la tenue d’examens de qualification, qui n’ont pas été organisés depuis quatre ans. Dix techniciens seraient ainsi « bloqués » dans leur grade actuel. En l’absence d’accord vendredi, le mouvement pourrait être reconduit.