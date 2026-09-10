Préavis de grève à l’aviation civile

Un préavis de grève a été déposé à la Direction de l’aviation civile pour ce 11 septembre. La Fédé réclame une « équité de traitement » entre les techniciens. Dernièrement, « un pompier a été choisi pour devenir technicien de l’aviation civile, sans passer d’examen », dénonce Jean-Marc Herrmann, secrétaire général du SFT. Le syndicat demande aussi la révision du statut territorial et la tenue d’examens de qualification, qui n’ont pas été organisés depuis quatre ans. Dix techniciens seraient ainsi « bloqués » dans leur grade actuel. En l’absence d’accord vendredi, le mouvement pourrait être reconduit.
Sur le même thème
Partis de Nouméa avec une liste d’exigences à satisfaire, Milakulo Tukumuli, Christopher Gygès, Nicolas Metzdorf et les autres membres de la délégation transpartisane sont revenus de Paris, une bonne semaine plus tard, avec des promesses d’aides dans leurs valises. Des engagements pesés et validés par les plus hautes autorités de […]
Ce jeudi 10 septembre, les avions d’Air Calédonie se sont de nouveau posés à l’aérodrome d’Hulup, après plus de six mois d’arrêt. Un retour qui, jusqu’à ce matin, restait incertain. Si le gouvernement avait annoncé, lundi 7 septembre, la reprise des rotations vers Ouvéa après l’autorisation accordée par la chefferie […]
Païta va déployer un système d’adressage pour identifier et localiser ses constructions. Chacune se verra attribuer « un numéro unique, associé à un nom de voirie », explique Kevin Revelen, chef du service urbanisme. Cette démarche répond à une obligation de l’État : à partir du 1er janvier 2027, les […]