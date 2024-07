Pourquoi le collège de Tuband n’est-il pas sécurisé ?

Mardi 2 juillet, les personnels du collège de Tuband et l’association des parents d’élèves ont adressé une lettre au haut-commissaire et au vice-recteur pour demander une sécurisation de l’établissement et la reprise des cours. Et plus de 700 personnes ont signé une pétition en ligne pour sa réouverture. La rentrée avait été avortée le 24 juin, le collège ayant fait l’objet de nouvelles attaques, mais l’établissement, jugent-ils, est à même d’accueillir les élèves (450 environ).

Depuis le 8 juillet et jusqu’aux vacances scolaires d’août, ils sont répartis dans trois établissements : le collège de Magenta pour les 6e, Mariotti pour les 5e et 4e (un jour sur deux) et Baudoux pour les 3e. Une solution temporaire qui leur permet de suivre les cours avec leurs professeurs. Plus de 70 parents ont désinscrit leurs enfants, selon les informations de NC La 1ère.