En août, un courrier avec l’ensemble de ces interrogations a été envoyé aux responsables politiques. « Les questions sont simples : quelle monnaie en 2023, quel financement pour les fonctionnaires dont les 4 600 enseignants ? On a besoin de réponses. Comment aller voter au référendum sans savoir ? », demande Mimsy Daly. À ce jour, seul Générations NC de Nicolas Metzdorf a répondu. « Devant ce mutisme assourdissant, on doit réagir », s’insurge la présidente du Medef.

NC Éco durcit le ton. Yann Lucien, président de la CPME, David Guyenne, président de la CCI, Mimsy Daly, présidente du Medef, et Xavier Benoist, président de la Finc, étaient réunis, mercredi 27 octobre, à l’auditorium de la CCI. Ces représentants de l’organisation, créée fin 2020 et regroupant les acteurs économiques du pays, attendent depuis des mois des réponses aux questions que se posent les Calédoniens en cas de victoire du Oui ou du Non au référendum.

« À défaut de réponses, nous ne pourrons pas construire le projet de société dont nous avons besoin », répète Xavier Benoist. NC Éco promet que le 26 novembre, elle organisera une conférence de presse afin de « dire au Calédoniens » si les politiques ont répondu et, le cas échéant, de présenter leurs avis. « L’absence de réponse vaut réponse, renchérit Mimsy Daly, dans ce cas, nous agirons comme des gestionnaires de risques et nous considérerons que le risque est grand ».

Ne pas entrer dans le débat sur la date du référendum

Alors que les entreprises sont au plus mal suite au troisième confinement, Yann Lucien considère qu’« il est indispensable de maintenir la date du référendum au 12 décembre ». Selon lui, le report du scrutin nuirait à la relance économique. Mimsy Daly tient à relativiser et affirme ne pas vouloir se laisser enfermer par cette question de date. « On considère que cela nous prive de débat et nous empêche de parler des enjeux. Les entreprises ferment maintenant, pas le 13 ou le 14 décembre ».

L’urgence est immédiate

« Nous avons besoin, aujourd’hui, de visibilité, on veut se projeter », martèle l’ensemble des acteurs présents. Selon eux, tous les indicateurs sont au rouge. Que ce soit l’investissement, la création d’emploi, d’entreprise ou l’état des régimes sociaux. « On doit tous se mettre au travail. On n’a même pas de discours de politique générale, j’espère que des pistes pour 2022 vont nous être proposées », note Mimsy Daly en citant, notamment la refonte de la fiscalité.