Les deux dernières oppositions, très fermées, faites de longues immobilisations, ne permettront pas de revenir à égalité. Alexandre Champion (- 77 kg) montre ses qualités en ju-jitsu brésilien, se sortant des griffes d’un Rayden Moarii décidé à gagner par le sol. Il résiste à une longue clé de bras, qui aidera cependant les juges à prendre leur décision. Dans le main event, le combat final, Simon Prieur (- 77 kg) n’a pas réussi à s’exprimer pleinement face à Vahitu Tapare. « En boxe, je me suis senti à l’aise. Mais il m’a surclassé en lutte. Il m’a amené au sol et il m’a immobilisé. » Simon a pris du plaisir malgré tout. « Ça me donne envie de remonter dans la cage dès que possible. Plus j’aurai d’expérience, plus je serai capable de m’adapter. » Avant de réfléchir à un prochain combat, le coach Florian Recart veut se focaliser sur le repos. Yann Molinier devra soigner une fracture de la main qui a nécessité une opération. « Mais on ne s’arrêtera pas là, c’est sûr. »

Gilles Caprais