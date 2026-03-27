[Portrait] Vaïté, madame courage

Sur la table de la pièce principale, le classeur, les photocopies des cours et les feuilles de brouillon retrouvent presque naturellement leur place.

« C’est ici que je travaillais », dans la maison familiale de Logicoop, dont l’intérieur est coloré de paréos et de photos d’êtres chers. Les heures d’études, menées avec conviction, ont payé. « J’ai eu une bonne note : 19 sur 20 ». Vaïté Fiaeva, 44 ans, a obtenu son certificat de compétences essentielles, contextualisé au secteur de la propreté des locaux, d’après l’intitulé exact. Son tout premier diplôme. « Je n’en avais aucun, rien. » La remise du tant convoité rectangle de papier a suscité et suscite encore une vraie fierté, et représente une sorte de revanche.

Dans la rue où passent lentement des voitures essoufflées par la montée, le regard balaie le quartier. Vaïté le connaît par cœur, elle qui, née à Nouméa avec des racines tahitiennes, a grandi juste en bas, à Kaméré. Sa scolarité s’est arrêtée au cours de la 3e, au collège de Koutio, parce que « je suis tombée enceinte ». À 15 ans, l’adolescente donne naissance à un garçon, puis l’année suivante, à une fille.

La famille compte aujourd’hui cinq heureux enfants. Mais la maman a dû, très tôt, s’occuper des bébés, à plein temps. Plus d’une décennie s’écoule et, par nécessité de revenus, Vaïté enchaîne « les petits boulots » : dans le commerce, les écoles, une chocolaterie… En 2021, après une formation d’un mois en ménage hospitalier, un contrat solide est décroché à PBN, société sous-traitante de la clinique Kuindo-Magnin.

La salariée, connue pour son enthousiasme, revêt la tenue d’ASH, pour agent de service hospitalier. « Quand le chirurgien a terminé, entre deux patients, j’interviens dans le bloc opératoire pour le bionettoyage », dont l’objet est d’assainir l’environnement, explique la quadragénaire, assise sur un banc posé à l’extérieur, près de la maison. « Il ne faut pas avoir peur du sang, et il faut être très méticuleux. »