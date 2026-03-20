[Portrait] « Tyloup » Viale, gardien du passé

A-t-il des objets préférés ? Parmi les « plus personnels » figurent une cloche du bagne et deux casse-têtes dénichés par son fils. « Un jour, mon fils m’appelle et me dit ‘envoie-moi 200 000 balles’. Il est allé chercher ces deux casse-têtes en Australie. » Ses trois enfants sont aussi « piqués » par cette passion.

Les pièces issues du bagne ont sa préférence : « À chaque fois, je me dis que c’est peut-être mon arrière-grand-père qui l’a faite. » Son père, disparu tôt, ne leur avait jamais parlé de cet héritage. « On l’a découvert sur le tard, par l’historien Louis-José Barbançon ». Depuis, Tyloup Viale a naturellement recherché ses origines en Métropole. Les pièces mélanésiennes, que son père appréciait déjà tant, occupent, elles aussi, une place particulière.

Aujourd’hui, sa collection est telle qu’historiens, musées et archives territoriales – où il possède un fonds – se tournent très souvent vers lui. C’est le cas du journaliste de La Première, Antoine Le Tenneur, qui le rencontre au moins une fois par mois dans le cadre de son émission Les Chemins de l’histoire. « C’est mon ‘dealer de mémoire’, l’un de mes principaux pourvoyeurs. On a commencé il y a des années par filmer les projections en 8 mm à partir de ses vieux rétroprojecteurs pour les numériser et les sauver à tout jamais. Tyloup est un fouineur et connait très bien la Nouvelle-Calédonie, c’est une mine d’or. Et il y a de l’ordre dans son fouillis. Rien n’est perdu, c’est juste temporairement égaré ! ».

Le quotidien du retraité est aussi rythmé par les actions de l’association Témoignage d’un passé (Atup), dont il est membre depuis 1985. Louis-Georges Viale figurait parmi les sept décorés, en février, d’une médaille de l’engagement. Il est le responsable technique du musée du bagne, de la maison Célières et de la Villa-musée de Païta, incendiée durant les émeutes de 2024. « Le ‘store’ de la Villa-musée, était ma deuxième maison, j’y avais des objets personnels », déplore-t-il. Seul l’espace muséal pourra redémarrer.