Les autorités coutumières de Païta et de Boulouparis ont organisé, jeudi 19 novembre, une conférence de presse pour faire entendre leurs revendications concernant le chantier du nouveau pont de La Tontouta. Si elles ont autorisé l’achèvement de certains travaux préparatoires, elles conditionnent la poursuite du chantier à la signature d’un « accord global ». Elles réclament notamment que 20 % des 2,4 milliards de francs du chantier financé par l’État, soit 480 millions, bénéficient aux huit tribus des deux communes, à travers notamment des activités économiques, de l’emploi et de la formation. « On veut faire partie intégrante de ce chantier », résume John-Rock Tindao, sénateur coutumier.

Les coutumiers, qui demandent la venue du président du gouvernement, entendent également être associés aux futurs grands chantiers, notamment la Step, station de transfert d’énergie par pompage portée par Enercal, et le projet de 2 x 2 voies. La grande chefferie de Païta porte la création du GDPL Houare Kene Pweytcha qui représentera les intérêts de l’ensemble des tribus de la commune dans des opérations économiques. Le groupement de droit particulier local est en attente d’agrément pour être reconnu entreprise solidaire d’utilité sociale.