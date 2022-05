L’Autorité de la concurrence a infligé des sanctions à trois sociétés, a-t-elle annoncé le 18 mai. Les Pompes funèbres calédoniennes (PFC) ont exploité « de façon abusive » leur position de monopole sur le marché de la prise en charge des patients décédés et la gestion de la salle de dépôt de la clinique Kuindo-Magnin, en mettant en œuvre « des pratiques destinées à évincer ses concurrents pendant plus de deux ans ». L’ACNC évoque également des factures de « prestations non souhaitées ». Considérant la « gravité » de ces pratiques envers des familles vulnérables, l’Autorité a infligé une sanction de 3,4 millions de francs pour « abus de position dominante » à la société et lui intime de cesser ces agissements anticoncurrentiels.

Les Pompes funèbres calédoniennes ont également été sanctionnées avec l’entreprise AZ Décès pour « avoir mis en œuvre une entente illicite (…) consistant à se répartir les tours de garde des opérateurs des pompes funèbres auprès du CHT et du CHS entre 2014 et 2021 ». Une pratique anticoncurrentielle qui leur vaut d’être sanctionnées à hauteur de 5,7 millions de francs pour PFC et de 500 000 francs pour les sociétés AZ Décès/Pacific Granit.

Dans une deuxième décision, l’ACNC inflige une sanction de 2 millions de francs à l’entreprise Transfunéraire pour « abus de position dominante ».