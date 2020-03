La Polynésie, qui compte 25 cas déclarés, a fermé ses frontières et est en confinement depuis samedi. Tous les rassemblements sont interdits et la plupart des commerces fermés. Le gouvernement a décidé d’interdire la vente d’alcool dans les commerces et chez les cavistes jusqu’au 5 avril en raison du non-respect du confinement, notamment lors de fêtes durant le week-end. Les équipements pour le personnel soignant font défaut sur tout le territoire, là-bas aussi. Les médecins dénoncent également le manque de tests. Plus de 250 personnes ont été dépistées. Le territoire a annoncé un revenu de solidarité à 100 000 francs.

