Politique : décidément, rien ne se passe comme prévu… et tant mieux

Pendant que s’échafaudaient toutes sortes d’hypothèses – consultation des électeurs calédoniens sur le texte de Bougival, refonte du corps électoral pour les futures élections provinciales, qui devront se tenir avant le 28 juin – lui, a simplement invité les « signataires de l’accord de Bougival » afin d’examiner la situation créée par le rejet à l’Assemblée nationale du PJLC. Ce qui n’était pas prévu, c’est que cette invitation serait également adressée au FLNKS qui, après avoir dans un premier temps apposé sa signature au bas du document par sa délégation conduite par le député Emmanuel Tjibaou, l’avait retirée et rejeté « en bloc » le processus de Bougival en pratiquant dès lors la politique de la chaise vide dans les discussions qui avaient suivi.

« LE DIALOGUE À TOUT PRIX »

Ce qui n’était pas prévu non plus, c’est que le FLNKS, présidé par Christian Tein accepte de se rendre à l’invitation du Premier ministre. Ce qui, au moment où la nouvelle parvenait aux responsables politiques hexagonaux, ne manquait pas de provoquer une certaine confusion. Surtout quand, dans la foulée, s’y ajoutait la décision des Loyalistes et du Rassemblement de ne pas se rendre, dans ces conditions, au rendez-vous fixé par le chef du gouvernement. À ce moment-là, faute d’information en temps réel, les principaux acteurs ayant contribué au rejet de Bougival ne s’écartaient pas de leur ligne de nage.

Mathilde Panot, présidente du groupe LFI de l’Assemblée nationale : « Nous sommes très fiers d’avoir contribué à faire rejeter ce texte. (…) Nous, ce que nous demandons, c’est le retrait pur et simple du projet de loi constitutionnelle sur l’accord de Bougival et la convocation des élections provinciales pour que les discussions puissent reprendre sereinement à partir de cet été. »

Arthur Delaporte, porte-parole du groupe PS de l’Assemblée nationale : « Le retour du FLNKS est conforme à ce que nous avions dit, c’est-à-dire qu’il y avait lieu de poursuivre et de reprendre les négociations dans un cadre qui ne soit pas, stricto sensu, celui de la mise en œuvre de Bougival. (…) Nous, notre position, c’est de rechercher le dialogue à tout prix. »

André Rougé, délégué du Rassemblement national à l’outre-mer : « Le territoire peut encore vivre quelque temps sous l’égide de l’accord de Nouméa. Lecornu a peu de chances d’aboutir, du fait de l’outrance de Backès, Metzdorf et Ruffenach, qui n’ont qu’une idée en tête, le dégel du corps électoral alors que le FLNKS est plutôt enclin à laisser pourrir la situation d’ici à la présidentielle. »