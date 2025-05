Politique : cinq questions dans l’air du temps

LE DROIT À L’AUTODÉTERMINATION EST-IL ÉTEINT EN NOUVELLE- CALÉDONIE ?

Fondamentalement, non. L’accord de Nouméa, qui promeut un processus de décolonisation dès 1998, a programmé l’organisation de trois consultations d’autodétermination. Ces « référendums » se sont tenus entre 2018 et 2021 avec une logique binaire. Le non à l’indépendance l’a emporté, même si le dernier scrutin a « laissé un sentiment d’inachevé », précise le document d’orientation présenté par le ministre des Outre-Mer, Manuel Valls, le 28 février.

Néanmoins, la Constitution du 4 octobre 1958 reconnaît, dans son préambule, le principe de « la libre détermination des peuples » dans les territoires d’outre-mer. Surtout, la Charte des Nations unies, ratifiée par la France, mentionne « le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ».

Ce droit à l’auto-détermination est ainsi considéré comme « inaliénable », à la lecture du document du 28 février remis à Nouméa. Ce référendum pourrait ne plus être « couperet », mais axé sur un projet défini préalablement par une majorité d’élus. La question des conditions de déclenchement et de l’échéance reste toutefois posée. Bloquer les négociations pour stopper cette mécanique référendaire se révèlerait être politiquement dangereuse et démocratiquement condamnable.

L’ACCORD DE NOUMÉA EST-IL TOUJOURS EN VIGUEUR ?

Oui. Son point 5 est formel. « Tant que les consultations n’auront pas abouti à la nouvelle organisation politique proposée, l’organisation politique mise en place par l’accord de 1998 restera en vigueur, à son dernier stade d’évolution, sans possibilité de retour en arrière, cette ‘irréversibilité’ étant constitutionnellement garantie. » Or il n’y a, à ce stade, aucun accord sur un futur statut. Un territoire ne peut pas vivre dans un vide institutionnel. La force juridique de l’accord de Nouméa est donc maintenue à l’heure actuelle.