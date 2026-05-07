Polémique autour de la direction de la Cafat

Le syndicat Usoenc s’est mobilisé, jeudi 30 avril au matin, devant le siège de la Cafat, à Nouméa, pour dénoncer la méthode jugée suspecte de nomination du futur directeur de l’établissement. Le mandat de Xavier Martin court jusqu’au 31 décembre 2026. Le nom de Thomas De Deckker, actuel directeur général de l’OPT, est entendu pour lui succéder. Mais à court terme. La Fédération des fonctionnaires a également écrit au président du gouvernement pour condamner la méthode de l’exécutif.
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