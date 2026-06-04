Plusieurs mesures prévues par le Gallieni de la santé

Le Gallieni de la santé s’est clôturé vendredi 29 mai. Des mesures ont déjà été annoncées, comme la réforme du statut des praticiens hospitaliers, les autorisant à exercer une activité libérale, la mise en place d’un guichet unique, permettant d’améliorer les démarches des professionnels de santé, mais aussi, un renforcement de la télémédecine.
La dématérialisation des feuilles de soins et la création d’un numéro unique de santé, adoptées mercredi 27 mai par le gouvernement, vont dans ce sens. Une programmation pluriannuelle des investissements sera jointe au budget des comptes sociaux de la Nouvelle-Calédonie.