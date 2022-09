Pratiquer le vélo au quotidien s’avère parfois compliqué, surtout pour traverser Nouméa. Des joies aux frustrations, exemple d’un trajet entre les quartiers Sud, le centre-ville et Ducos.

De nombreux automobilistes parcourent tous les jours les 10 km qui séparent les quartiers Sud de Nouméa de Ducos. Entre les embouteillages matinaux, de rares usagers du vélo se glissent non sans quelques efforts entre les files de voitures. Ils ou elles pédalent pour se rendre au travail, zigzaguant entre sourire et indignation. « Le vélo est un choix de conviction et de bien-être. Et malgré tout ce qu’on peut penser, un choix de facilité », assure Marie, 47 ans.

Hissée sur son vélo à assistance électrique (VAE), la cycliste fait le trajet trois fois par semaine depuis trois ans. Elle met moins de temps qu’en voiture, se fait plaisir et pratique une activité physique. Marie a tracé trois parcours différents : un court, mais plus dangereux, rue Bénébig par l’ancienne clinique Magnin ; un long, en longeant les baies et l’aérodrome de Magenta ; un parcours intermédiaire en passant par la Vallée-du-Tir.

Avant que « l’enfer de Ducos » ne commence, elle passe par le centre-ville ou le rond-point de Belle-Vie. Ses trajets lui font parcourir une bonne partie de la capitale à vélo. Et aucun des trois itinéraires n’est réellement adapté. Route de l’Anse-Vata, les voitures roulent à vive allure et dépassent au niveau des terre-pleins centraux et des rétrécissements de voierie. Rue Frédéric Surleau, qui dessert toutes les banques du centre-ville, le trafic est intense.

« Devant Doniambo, il faudrait séparer les flux au niveau de Montagne coupée, estime-t-elle. En tant que cycliste, tu vas plus doucement et tu te fais doubler par les voitures alors qu’il n’y a pas la place. Les véhicules te frôlent. » Le Code de la route impose une distance d’1 mètre en ville et de 1,5 mètre hors agglomération pour doubler un cycliste.