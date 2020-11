L’association Nos bébés kangourous organisait mercredi, en partenariat avec le service de néonatalogie du Médipôle, « Les prémas du Caillou » en écho à la Journée mondiale des prématurés. Objectifs : soutenir les parents dont les bébés sont hospitalisés, les assister dans leurs démarches administratives et juridiques, sensibiliser les pouvoirs publics et le grand public à la prématurité. Chaque année, plus de 300 bébés naissent à moins de 37 semaines de grossesse sur le territoire. Environ 60 d’entre eux sont de grands prématurés (moins de 32 semaines). Le taux de prématurité est localement de 7 % et celui de grande prématurité de 1,5 %, ce qui est comparable à la Métropole.