« Pour faire le plein d’un pick-up il faut compter 10 000 francs, ce n’est plus possible », s’est exclamé Florent Perrin, à la manifestation contre la vie chère organisée devant le gouvernement le jeudi 31 mars par l’association citoyenne de Nouvelle-Calédonie qu’il préside. Quelque 200 à 300 personnes avaient fait le déplacement. Sont visées, en premier lieu, les hausses des prix du carburant, du gaz et de l’électricité. « Tout le monde râle sur la vie chère, mais personne n’agit. On veut essayer de faire avancer ce problème majeur pour les Calédoniens et dont personne ne s’occupe. »

L’association a fait parvenir un cahier de doléances au gouvernement. Elle demande de baisser le prix du gaz et de l’essence. « Il y a d’autres mesures à prendre comme stopper l’exonération des carburants pour le secteur du nickel ou, concernant l’électricité, enlever l’abattement dont bénéficient les hôteliers. » Autres actions proposées ? La mise en place de mesures contre la fraude fiscale ou encore la création d’un impôt sur la fortune. « On est en crise, il faut que tout le monde participe pour aider la Calédonie. » Florent Perrin estime également indispensable de « remettre en place une commission vie chère au Congrès et qu’un membre du gouvernement soit chargé du dossier ».