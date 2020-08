Les autorités polynésiennes ont publié, mardi pour nous, leur dernier point de situation sanitaire. Depuis le 15 juillet et l’ouverture des frontières, 155 cas de Covid-19 ont été recensés. Ils sont actuellement isolés à domicile ou dans des centres d’hébergement dédiés et deux personnes sont hospitalisées, mais pas en service de réanimation. La plupart des cas sont des contaminations locales issues d’un cluster lors d’une soirée à Papeete. Dix concernent des touristes. Lundi, plusieurs établissements scolaires ont été fermés et des classes renvoyées à la maison pour cause d’alerte au coronavirus. Le territoire, pour l’instant, n’a connu aucun décès.