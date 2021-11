L’Agence sanitaire et sociale relaye cette année encore la Journée mondiale du diabète (14 novembre). En Nouvelle-Calédonie, le diabète figure parmi les premières causes de longue maladie avec plus de 15 114 patients suivis fin 2020, sachant qu’une personne malade sur trois ignorerait son état.

57 % des malades ont plus de 60 ans et 95 % des cas sont de type 2 avec une prédisposition familiale et du surpoids. Les dépenses de santé liées au diabète sont estimées à 10 milliards de francs par an.