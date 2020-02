Le virus de Wuhan a fait plus de 1 000 morts en Chine et 43 000 contaminés. Plus de 400 cas de contamination ont aussi été confirmés dans une trentaine de pays et territoires. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le « Covid-19 », nouvellement nommé, constitue une « très grave menace pour le monde ». Elle a appelé tous les pays à la solidarité et au partage des données pour arrêter l’épidémie et sauver des vies.

Le président chinois, Xi Jinping, s’est exprimé à la presse depuis Pékin, un masque sur le visage. Il a reconnu, lui aussi, la gravité de l’épidémie au Hubei et à Wuhan et promis « des mesures plus fortes et décisives pour enrayer résolument l’élan de contagion ». La province de Hubei reste confinée et les frontières internationales contrôlées ou fermées. Deux hauts responsables de la province ont été limogés à la suite des critiques de la population sur leur gestion de la crise.

Une vague d’émotion s’est par ailleurs fait ressentir dans le pays après la mort de Li Wenliang, le médecin de 34 ans, lanceur d’alerte sur ce virus dès le mois de décembre. L’ophtalmologue, qui a succombé au coronavirus, s’était fait arrêter et avait été brièvement détenu avec sept autres collègues pour avoir répandu de « fausses rumeurs » et « perturbé l’ordre social ». L’Organisation mondiale de la santé s’est dite « profondément peinée par le décès du docteur Li Wenliang. Nous avons tous besoin de célébrer le travail qu’il a accompli ».