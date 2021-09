Le territoire déplore plus de huit décès quotidiens depuis dix jours (21 septembre) pour un total de 114 morts mercredi. L’âge moyen des personnes décédées est de 71 ans. Mercredi, 289 personnes étaient hospitalisées en unité Covid et 57 en service de réanimation. La baisse de la moyenne d’âge des cas critiques se confirme : mardi, elle était de 52 ans contre 60 la semaine dernière, le plus jeune patient étant âgé de 27 ans. Sur les 7 176 cas de Covid-19 détectés depuis le début de l’épidémie, la moyenne d’âge est de seulement 40 ans. Le nombre de cas positifs détectés quotidiennement dépasse généralement les 300. « Des nouvelles préoccupantes qui montrent la gravité de l’épidémie et le faible taux de vaccination », a regretté le président de la commission médicale d’établissement du CHT.

De la souffrance

Au CHT, soignants et malades sont en souffrance. L’établissement flirte avec la saturation des lits de Covid depuis une semaine : 83, 81, 95 %… « Samedi, on a eu l’impression que ça ne rentrerait pas et dimanche, miraculeusement, c’est passé », a raconté Thierry de Greslan. Les capacités ont encore été augmentées : à 340 lits Covid en médecine et 61 lits en réanimation (il y a également 10 lits de réanimation non Covid). C’est 400 lits sur les 500 que compte l’hôpital. « Absolument colossal. » En clair, l’établissement ne fait presque plus que du Covid.

Le Médipôle est aussi devenu une « gigantesque bonbonne d’oxygène ». Lundi, 120 patients étaient à plus de six litres et 90 sous quinze litres, c’est dire le niveau de gravité des malades qui sont donc de plus en plus jeunes, et ne présentent pas forcément un panel de comorbidités.

Le ballet des ambulances y est incessant. Elles arrivent de l’agglomération, mais aussi du Nord et des Îles dont les établissements saturent bien plus rapidement. Les malades sont souvent dans des états déjà très graves. Un tiers des patients en réanimation sont intubés, les autres suivent un protocole d’hyperventilation.