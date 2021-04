Le pôle forêt sèche du Conservatoire d’espaces naturels a finalisé la plantation de 5 000 arbres et arbustes au sein d’un nouveau site protégé, au centre de la presqu’île de Pindaï. Cette opération, visant à diversifier et enrichir les sous-bois avec des espèces typiques, dont certaines endémiques et rares, couvre une surface de cinq hectares. Lancée en février, elle constitue une première étape pour la restauration écologique de la zone de protection de 200 hectares entourée d’une clôture anti-cervidés longue de cinq kilomètres.

Le chantier, qui a permis le développement de nouvelles méthodes de restauration, devra servir de référence technique pour l’organisation de futures plantations au sein d’espaces forestiers dégradés, notamment par le passage récurrent d’incendies. C’est le deuxième plus grand site de forêt sèche sur foncier public après le domaine de Deva.