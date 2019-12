Le 3 décembre, la province Sud avait annoncé qu’elle déposerait systématiquement plainte contre X en cas d’incendie par imprudence. Pour donner suite à cette procédure, la collectivité s’est constituée partie civile dans treize affaires d’incendies survenus à La Coulée, Thio et au Ouen Toro depuis le mois d’octobre. Les conséquences financières sont importantes et celles sur l’environnement irréversibles. « L’imprudence dont font preuve les auteurs de ces incendies et leur méconnaissance des interdictions de feu, pourtant maintes fois rappelées par la Sécurité civile, doivent être sévèrement punies », souligne la province. Cette semaine, sur le front des feux, 200 hectares de végétation ont brûlé à Païta vers la Tamoa et la tribu de Bangou.