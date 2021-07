On ne change pas une recette qui fonctionne. Pour cette édition 2021, la Gigawatt reprend donc les codes qui font son succès depuis plus de 25 ans. Une course en duo au départ du barrage du lac de Yaté et une arrivée au cœur du parc des Bois du Sud. Le tracé reste aussi exactement le même puisqu’il suit les lignes à haute tension d’Enercal, qui organise l’événement chaque année.

Au menu, trois courses, 10, 20 et 30 km, en fonction du niveau de chacun. Au départ du 10 km, des coureurs moins rompus à l’exercice du trail et qui profiteront d’un parcours plat et roulant, ne comportant que peu de difficultés. Les autres devront faire face à du dénivelé bien plus important. Comptez 440 m de dénivelé positif pour le 20 km, plus de 800 m pour le 30 km.