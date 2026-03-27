Pipite Marcellino : « Nous invitons les Calédoniens à venir investir au Vanuatu »

DNC : Comment expliquez-vous le peu d’échanges commerciaux entre la Nouvelle- Calédonie et le Vanuatu ?

Pipite Marcellino : Nous sommes venus dans le cadre des affaires de la Ménanésie, c’est- à-dire des pays du Groupe Fer de lance mélanésien (GFLM). Nous essayons, depuis des années, d’inviter les Calédoniens à venir investir au Vanuatu.

De plus, nous voulons développer un commerce durable de petits produits entre le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie. Bien sûr, les Calédoniens ont leur liberté de commercer avec qui ils veulent. Mais ce sont nos voisins, nos familles, alors nous essayons de les inviter.

Pourquoi ce commerce ne prend-il pas plus d’ampleur ? Y-a-t-il des freins ?

La Nouvelle-Calédonie dispose d’un gouvernement à Nouméa, mais qui est sous l’autorité française. La France est toujours présente en Nouvelle-Calédonie. Quand on négocie avec le gouvernement, il faut aussi dire un mot au haut-commissariat de la République.

Quant au volume d’affaires, c’est d’abord une question de volonté. Il faut le vouloir.

Ensuite, il y a les lois, la procédure par la douane à faciliter. Nous venons d’inviter la CMI (Compagnie maritime des îles) à faire le trajet Nouméa – Port-Vila – Norsup, à Mallicolo – Luganville, puis Luganville – Norsup – Port-Vila – Nouméa. La société va commencer cette activité à la fin du mois d’avril. Un premier voyage au Vanuatu, pour du transport de fret. Les Calédoniens veulent venir. On a ouvert. Tout est libre, à eux de venir échanger avec le Vanuatu.