Pierre Qaeze, réélu maire de Lifou

À la suite de l’annulation de sa première élection par le tribunal administratif, Pierre Qaeze et ses adjoints ont de nouveau été désignés par le conseil municipal le 24 juin. Le tribunal administratif avait annulé son élection et celle de ses adjoints au motif qu’elles auraient dû se tenir en une seule séance, conformément au Code des communes. Pierre Qaeze avait été élu maire le 20 mars, alors que ses adjoints avaient été désignés lors d’une autre séance le 27 mars. Un recours avait été déposé par le haut-commissariat. À Bourail, Houaïlou et l’île des Pins, les recours déposés par les adversaires des listes gagnantes ont, quant à eux, été rejetés.