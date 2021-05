Mardi au Sénat, un premier débat en séance publique s’est tenu sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. À cette occasion, le sénateur Pierre Frogier a formulé une proposition institutionnelle qu’il avait qualifiée, avant son départ pour Paris, « d’innovante ».

L es sénateurs ont débattu pendant plus d’une heure sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle- Calédonie, mardi à Paris, et Pierre Frogier a été le premier à s’exprimer. Après avoir dressé un bilan sévère de l’Accord de Nouméa, il a déclaré qu’il était temps de « tourner la page de cet accord » qu’il dit « dépassé » et dont « l’esprit est moribond ». Le sénateur a précisé « que nous sommes dans une impasse » et il propose donc, après deux accords, « de négocier un désaccord. » C’est, pour lui, « l’assurance d’une coexistence apaisée dans le respect de nos identités et de nos différences ».

Le cœur de sa proposition, c’est de redonner toute sa place à la collectivité provinciale. En clair, Pierre Frogier propose de donner plus de pouvoir aux trois provinces dans la France, l’État conservant les domaines régaliens, comme la police, la justice et l’armée. Chaque assemblée de province serait installée selon son propre régime électoral afin que nul ne soit exclu et le gouvernement local serait remplacé par un collège médiateur, composé de représentants de l’État et des trois provinces qui seraient sur « un pied d’égalité ». Pierre Frogier propose une nouvelle organisation institutionnelle sous l’égide de l’État avec des provinces plus autonomes. Au fond, pas de réelle révolution par rapport à notre organisation actuelle.