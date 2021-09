QUESTIONS À PIERRE FAIRBANK

DNC : Que ressentez-vous après cette nouvelle médaille paralympique ?

Pierre Fairbank : C’est une médaille qui vaut de l’or, surtout derrière les deux premiers, qui sont intouchables. J’avais raté le 100 m, le 400 m, c’était ma dernière chance. Gagner sur sa dernière course, sous la pluie, c’est un peu féerique, on se croirait dans un film… Ça donne envie de chialer.

Et en plus vous êtes allé la chercher au mental. Dans le dernier tour ce n’était pas gagné…

Je pense que l’expérience a fait la différence. Au début, j’étais bien calé derrière Lakatos et Paeyo, et puis je me suis retrouvé coincé dans la roue du Thaïlandais. L’athlète chinois a alors pris cinq, six mètres d’avance. Et là, je me suis dit qu’il fallait remonter progressivement sans me crisper pour garder de la fraîcheur pour le sprint final.